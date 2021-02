FKA Twigs getuigt: “Wonder dat ik relatie met Shia heb overleefd”

CelebritiesFKA Twigs (32) blijft zich uitspreken over haar relatie met Shia LaBeouf (34) nadat ze hem in december aanklaagde wegens fysieke en mentale mishandeling. “Het is een wonder dat ik levend uit die relatie ben gekomen”, vertelt ze in een openhartig interview met Elle.

De zangeres, die Tahliah Barnett heet, voelde zich in de relatie als een kikker die langzaamaan doodgekookt wordt. “Ik wou dat ik kon zeggen dat ik het door had tijdens de relatie en het licht zag. Maar dat is niet zo. Het is puur geluk dat ik niet meer in die situatie zit.”

Vuurwapen

Op een gegeven moment was de situatie zo benard, dat ze bang was voor haar eigen leven. Barnett vertelt dat LeBeouf een vuurwapen in de slaapkamer bewaarde. Dat maakte haar zo angstig, dat ze ‘s nachts niet het bed durfde te verlaten voor een bezoekje aan het toilet uit angst dat hij op haar zou schieten. “Toen dacht ik, als hij me neerschiet dan is er ten minste nog een onderzoek. Dan vallen de puzzelstukjes in elkaar, maar dan moest ik wel kleine hints achterlaten.”

Nu tijdens de coronalockdowns veel slachtoffers van mentale en fysieke mishandeling thuis opgescheept zitten met de dader, vindt ze het nog belangrijker om zich uit te spreken. “Ik besefte dat ik nu naar voren moet komen om mijn verhaal te doen.”

Vorige week vertelde zangeres Sia (45) nog in een interview dat Shia tegelijkertijd met haar én met FKA Twigs een relatie had terwijl hij nog getrouwd was. “We dachten allebei dat we de enige waren die met hem afspraken”, vertelt Sia Furler, zoals de Australische zangeres voluit heet. “Maar dat was dus niet het geval. En hij was ook nog eens getrouwd.” LaBeouf zou de zangeres onder andere gevraagd hebben om met hem te trouwen. Daarna zou hij beloofd hebben om nuchter door het leven te gaan.

Acteerpauze

LaBeouf ontkent vooralsnog de aanklachten van mishandeling en maakt geen excuses voor zijn agressieve gedrag en alcoholisme. Wel liet hij recent nog optekenen dat hij “jarenlang mijzelf en iedereen om mij heen mishandeld heb. Ik heb een geschiedenis van mensen kwetsen die het dichtst bij me staan. Ik schaam me voor die geschiedenis en het spijt me dat ik mensen pijn heb gedaan. Ik kan verder niets zeggen.” De acteur zou inmiddels een acteerpauze ingelast hebben om psychische hulp te zoeken.

