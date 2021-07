Finneas O'Connell, het muzikale genie achter zus Billie Eilish: "Ik rust niet tot we het resultaat hebben dat zij wil"

Celebrities ‘Better Call Saul’-ac­teur Bob Odenkirk reageert: “Had kleine hartaanval, maar kom snel terug”

7:18 Bob Odenkirk had een ‘kleine hartaanval’, maar is nu onderweg naar herstel, zo laat de acteur weten op Twitter. Odenkirk werd dinsdag met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij onwel was geworden op de set van de serie ‘Better Call Saul’ in de Amerikaanse staat New Mexico.