Finn Wolfhard getuigt over paniekaanvallen op de set van ‘Stranger Things’: “Ik probeerde het te verbergen”

Finn Wolfhard (20), beter bekend als Mike Wheeler in de hitserie 'Stranger Things', heeft zich van zijn meest openhartige kant laten zien. In een interview met het magazine 'GQ' vertelt hij over de tol van roem op een jonge leeftijd en getuigt hij over paniekaanvallen. "Het maakt mij niet uit of mensen mij relevant vinden of niet."

Op zijn zestiende kreeg Wolfhard regelmatig paniekaanvallen. “Iedereen dacht dat het goed ging met mij, maar eigenlijk had ik last van angstaanvallen. Ik praatte er niet over en probeerde het te verbergen omdat ik het gevoel had dat er geen tijd voor was. Ik was altijd aan het werken”, vertelt hij aan ‘GQ’. De acteur stond destijds op de set van ‘Stranger Things’. Maar ook vandaag kampt Wolfhard nog met mentale gezondheidsproblemen. “Tijdens het filmen van ‘When You Finish Saving The World’ (die begin januari uitkwam, red.) was ik zo nerveus dat ik opnieuw een paniekaanval kreeg. Ik legde te veel druk op mezelf. Ik had zoiets van: “Dit is de eerste film die ik maak als volwassene, dus ik moet mij bewijzen””, herinnert hij zich. Gelukkig stelde Jesse Eisenberg, de schrijver en regisseur van de film, hem gerust. Eisenberg stond hem met raad en daad bij en deelde ook zijn eigen ervaringen met paniekaanvallen.

De tol van roem

De angstaanvallen hebben ongetwijfeld ook te maken met het feit dat Wolfhard als dertienjarige ineens wereldberoemd werd. “Het is heel raar om op zo'n jonge leeftijd ineens beroemd te worden", verklaart Wolfhard. Na het overdonderende succes van ‘Stranger Things' kreeg hij een toestroom van volgers op sociale media en werden er overal beelden van zijn personage gedeeld. “Ik zag overal foto’s en video’s van mezelf en dat was zeer ongemakkelijk. Ik dacht echt: “Wow, dit is vreemd””, vertelt hij daarover. Ter compensatie heeft de acteur de afgelopen jaren geprobeerd om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Zo ging hij terug naar de middelbare school om zijn diploma te halen en woont hij momenteel samen met vrienden in een huis in Los Angeles.

Volledig scherm Millie Bobby Brown als Eleven, Noah Schnapp als Will Byers, Finn Wolfhard als Mike Wheeler, Charlie Heaton als Jonathan Byers en Eduardo Franco als Argyle in 'Stranger Things'. © AP

Carrière na ‘Stranger Things’

Wolfhard zal zich binnenkort opnieuw aansluiten bij de bende van Hawkins in ‘Stranger Things’. De opnames voor het vijfde en laatste seizoen van de reeks beginnen dit voorjaar al. “Ik heb het vierde seizoen bekeken en ik vond het zo goed. Ik heb dan ook heel veel zin in seizoen vijf. Het gaat zo leuk worden en we gaan het avontuur op een goede manier afsluiten”, vertelt hij aan ‘GQ’. Over zijn carrière na de succesvolle serie maakt hij zich niet druk. “Het maakt mij niet uit of mensen mij relevant vinden of niet. Het belangrijkste is dat het goed gaat met de mensen om me heen en verder focus ik mij op m'n job.” Dat hij van zijn werk houdt, staat buiten kijf. Maar een pauze sluit hij in de toekomst zeker niet uit. “Het idee is eng. Maar ik probeer het aan te moedigen, ook voor mijn collega’s”, zegt hij. “Soms is het nodig om even op adem te komen en daarna zal je nog beter worden in jouw werk.”

