Financiële kwesties tussen Channing Tatum en Jenna Dewan zijn twee jaar na hun scheiding nog steeds niet opgelost

Celebrities “Vader van Britney Spears beweert dat zijn dochter kampt met dementie”

8:51 Er is nieuwe informatie opgedoken in de rechtszaak tussen Britney Spears (39) en haar vader Jamie Spears (68). Het advocatenteam van deze laatste beweert namelijk dat de zangeres kampt met dementie en dat ze daarom niet verantwoordelijk mag zijn voor haar eigen doen of laten.