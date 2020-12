Filmpje van Sasha Obama op TikTok gaat de wereld rond (maar wordt meteen weer verwijderd)

Sasha was 10 jaar oud toen ze introk in het Witte Huis, en heeft absoluut geen verlangens om haar ouders te volgen in de politiek. Sasha hield van basketbal, maar schakelde op de middelbare school over op cheerleading. Sasha is nu tweedejaars student en heeft volgens haar moeder oog voor design. Ze krijgt een bijzonder strenge opvoeding: in de week wordt er geen televisie gekeken, ze mag haar gsm slechts eenmaal per week gebruiken, ze hebben klusjes (bed opmaken, kamer opruimen), betalen zelf hun sportclubs (twee stuks, waarvan een gekozen door hun ouders) en moeten over elk reisje dat ze maken een verslag schrijven. “Het zijn geen prinsessen”, zei Michelle daar eerder over. “Dit zijn normale regels die gevolgd moeten worden.”