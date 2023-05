Fifty shades of blue: Helen Mirren verschijnt met felblauw haar op Cannes Film Festival

CELEBRITIES Jamie Lee Curtis en Lindsay Lohan over ‘Freaky Fri­day’-se­quel: “Het raakte echt een gevoelige snaar in mij”

Jamie Lee Curtis (64) en Lindsay Lohan (36) zijn klaar om nieuw leven te blazen in ‘Freaky Friday’. Twee decennia later komt er een vervolg op de populaire komediefilm. En dat hebben de fans vooral te danken aan Curtis. In een interview met ‘The New York Times' blikken de actrices terug op hun geweldige tijd op de set en kijken ze ernaar uit om opnieuw herenigd te zijn op het scherm.