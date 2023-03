‘Fiddler on the Roof’-acteur Chaim Topol (87) overleden

Herzog eert Topol als “getalenteerd acteur die vele podia in Israël en daarbuiten veroverde, bioscoopschermen vulde met zijn aanwezigheid en diep in onze harten kwam”. De acteur brak in 1964 door in de Israëlische komediefilm ‘Sallah Shabati’, waar hij een Golden Globe mee won. Maar hij werd vooral bekend met zijn hoofdrol als melkboer Tevye in de musical ‘Fiddler on the Roof’. Hij speelde deze rol in meerdere versies van de musical en in de verfilming van 1971. Voor die verfilming won hij opnieuw een Golden Globe.