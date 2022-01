Festiviteiten voor de 100ste verjaardag van Betty White gaan ondanks haar overlijden toch nog door

CelebritiesBetty White heeft haar 100ste verjaardag net niet gehaald. De ‘Golden Girls’-actrice, die vrijdagavond op 99-jarige leeftijd overleden is, zou op 17 januari jarig geweest zijn. Voor deze toch wel bijzondere verjaardag waren er bovendien een reeks festiviteiten gepland. Deze gaan - ondanks het overlijden van White - toch nog door. The show must go on , zeggen ze dan zeker?

Ondanks het feit dat Betty White op oudejaarsavond 2021 op 99-jarige leeftijd overleden is, gaan de geplande festiviteiten voor haar 100ste verjaardag gewoon door. Zo zal er in Amerikaanse bioscoopzalen een eenmalig eerbetoon aan de ‘Golden Girls’-actrice afgespeeld worden. De special kreeg de naam ‘Betty White: 100 Years Young — A Birthday Celebration’. Steve Boettcher en Mike Trinklein, producers van het event, bevestigden aan The New York Post dat alles doorgaat zoals oorspronkelijk gepland was.

“We zijn in rouw na het overlijden Betty White. In de jaren dat we met haar samengewerkt hebben, hebben we een grote liefde en bewondering voor haar ontwikkeld. Zowel voor Betty als persoon als voor de entertainer die ze was”, aldus het duo in een gemeenschappelijke statement.

Eerbetoon

White verwierf vooral bekendheid door haar rollen in de series ‘The Golden Girls’ en ‘Hot in Cleveland’ en de film ‘The Proposal’. Al meer dan tachtig jaar was ze aan de slag als actrice. In 2013 brak ze zelfs het Guinness World Record voor langste tv-carrière als vrouw. “We zijn ontzettend dankbaar voor de tientallen jaren van plezier waar Betty voor gezorgd heeft. Ze zei ook steeds dat haar jarenlang carrière echt als een zegen aanvoelde. Eerlijk gezegd: het zijn wij die onszelf gelukkig mogen prijzen omdat we zo lang van haar aanwezigheid hebben kunnen genieten”, aldus de twee producenten.

Verder voegden Steve Boettcher en Mike Trinklein nog het volgende toe: “We gaan gewoon door met onze plannen om deze film te vertonen op 17 januari. Zo willen we iedereen die haar graag zag een manier geven om haar leven te vieren. Daarnaast kan iedereen zo met eigen ogen ervaren wat voor een nationale schat ze was.” In de prent krijgen we alvast een glimp van het privéleven van Betty White. Zo komt bijvoorbeeld haar liefde voor dieren aan bod in de film. Ook de relaties die ze had met vrienden en familieleden worden onder de loep genomen.

