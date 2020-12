Felicity Huffman terug op filmset na gevangenisstraf

Celebrities David Hasselhoff richt zijn pijlen op de Duitse heavy me­tal-markt

13 december Hij zal voor eeuwig en altijd bekend staan om zijn rollen in ‘Knight Rider’ en ‘Baywatch’, maar de laatste jaren lijkt David Hasselhoff (68) in de vergetelheid geraakt te zijn. Het is te zeggen: hij zit in de vergeetput van Hollywood, maar de held uit de jaren ‘80 heeft wel nog steeds een vrij succesvolle muziekcarrière in Oostenrijk en Duitsland. Deze week bracht The Hoff nog een nieuw nummer uit met een heavy metal-band.