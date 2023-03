Felbesproken romances, betrapt met een prostituee en “homofobe grappen”: na enkele woelige jaren maakt Eddy Murphy grootse comeback

Celebrities KIJK. Kylie en Dannii Minogue voor het eerst in acht jaar nog eens samen op het podium

Twee voor de prijs van één. Kylie Minogue (54) stond op vrijdag op de affiche van het zogenaamde World Pride 2023 in Australië, maar voor de gelegenheid had de zangeres nog een special guest met zich meegenomen: haar zus Dannii. Een grote verrassing voor de aanwezigen, want het was inmiddels al zo’n acht jaar geleden dat de twee nog eens samen op het podium stonden.