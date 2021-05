FBI maakt dossier rond overleden Kurt Cobain openbaar: “De moordenaar loopt nog steeds rond”

Wie was Kurt Cobain?

Op 8 april 1994 vond een elektricien het levenloze lichaam van Kurt Cobain terug in zijn huis aan Lake Washington. Cobain had zich enkele dagen eerder al van het leven beroofd. Altans: dat is de aangenomen theorie tot op de dag van vandaag. Want hoewel het hem ogenschijnlijk allemaal voor de wind ging, worstelde Cobain met het succes van de band Nirvana en met een zware heroïneverslaving. De muzikant liet een afscheidsbrief achter, waarin hij uit ‘Hey hey, my, my (Into the black)’ van Neil Young citeerde: “It’s better to burn out, than to fade away.” Fans overal ter wereld konden het nieuws amper geloven en waren in shock.