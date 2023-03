FBI legt Leonardo DiCaprio op de rooster in verband met “een van de grootste corruptieschandalen ter wereld”

De verhoren dateren al van 2018, maar nu pas kreeg Bloomberg de details in handen. Zakenman JHo Low wordt ervan verdacht betrokken geweest te zijn bij illegale witwaspraktijken. In totaal zou hij meer dan 4,5 miljard euro overgeheveld hebben van het Maleisische staatsinvesteringsfonds, ook wel bekend als 1MDB.

Leonardo DiCaprio en Jho Low leerden elkaar in 2010 kennen in een nachtclub - een ontmoeting die volgens het politieverslag leidde tot een innige vriendschap. “Ik werkte voor hem”, verklaarde de ‘Titanic’-acteur tijdens het verhoor. “Daardoor zagen we elkaar steeds meer en werd onze band hechter.” De twee filosofeerden onder meer over de bouw van een pretpark in Azië waarvan de attracties gebaseerd zouden zijn op films van DiCaprio en de ontwikkeling van een ecovriendelijk resort in Belize. Volgens het verslag noemde de acteur de zakenman ‘my man’ en had ook Low een koosnaampje voor de Hollywood-ster, namelijk ‘L-Dogg’. “Ze ontmoetten zelfs elkaars moeder”, is er te lezen.

De zakenman pompte ook geld in ‘The Wolf of Wall Street’, een van de bekendste recente films van DiCaprio. Op de première in 2013 poseerden de kameraden samen op de rode loper. “Leonardo kreeg verschillende cadeautjes van Jho, zoals de Oscar die Marlon Brando won, ter waarde van 560.000 euro, en een schilderij van Jean-Michel Basquiat, dat zo’n dikke 8 miljoen euro waard was. Volgens de krant ‘The New York Times’ gaf de acteur al die presentjes in 2018 aan de politie en verleende hij z'n volle medewerking aan het onderzoek.

Ook Kim Kardashian (42) is verhoord door de FBI, omdat zij samen met Low de bloemetjes buiten zette in een casino in Las Vegas. De zakenman verblijft momenteel wellicht in China, waar hij onderduikt voor de politie. Of de verhoren van DiCaprio en Kardashian tot nieuwe inzichten geleid hebben, is niet duidelijk.

KIJK OOK. Dit zijn de (jonge) exen van Leonardo DiCaprio:

Lees ook: