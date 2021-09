Fashion blogger Matthias Geerts: “Het is nog wennen aan de nieuwe Billie Eilish, maar ik ben wel fan”

Celebrities Billie Eilish zette modemerk onder druk voor Met Gala: “Ik draag de jurk enkel als je stopt met bont”

9:57 Afgelopen nacht straalden heel wat celebrities op het Met Gala in het Metropolitan Museum of Art in New York. Heel wat bekendheden kozen voor een opvallende look, en daaronder hoort ook Billie Eilish (19). De zangeres was bijna onherkenbaar in haar lange jurk van Oscar de la Renta, die meer betekenis had dan je zou denken. Ze kon modemerk Oscar De La Renta immers onder druk zetten om voortaan bont te weren in hun collecties.