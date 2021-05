‘Fantastic Beasts’-acteur Kevin Guthrie veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar

CelebritiesKevin Guthrie (33), die acteur die te zien was in de eerste twee ‘Fantastic Beasts’-films is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Dat laat de Britse omroep BBC weten. De uitspraak komt er nadat de Schotse acteur in 2017 beschuldigd werd van aanranding.

De 33-jarige acteur heeft in 2017 een vrouw aangerand in een appartement in Glasgow, Schotland. De aanranding heeft plaatsgevonden in de woning van Scott Reid. De vrouw zou voor haar ontmoeting met Reid en Guthrie ziek geworden zijn en vervolgens hebben beide acteurs haar naar binnen geholpen. Reid, een vriend van Guthrie, belde vervolgens naar de zogenaamde National Health Service. Gedurende zijn telefoontje was Guthrie alleen met de vrouw. In de rechtszaal vertelde deze laatste dat ze nog weet hoe Kevin Guthrie haar T-shirt uitgetrokken heeft om haar vervolgens aan te randen. Volgens de vrouw hield Guthrie op toen zijn collega weer naar binnen kwam.

DNA-sporen

Guthrie ontkende de beschuldigingen in alle talen en bleef beweren dat hij de vrouw geholpen had nadat ze zich plots onwel voelde. Ondanks het feit dat de ‘Fantastic Beasts’-acteur bleef vertellen dat hij onschuldig was, werden er na onderzoek DNA-sporen van de man gevonden in het ondergoed van de vrouw. Na een rechtszaak van vier dagen oordeelde de rechter dat hij schuldig was.

Guthrie speelde de rol van Abernathy in de eerste twee ‘Fantastic Beasts’-films. Daarnaast was hij in het verleden ook al te zien in ‘Dunkirk’ en in de Britse serie ‘Misfits’.

LEES OOK: