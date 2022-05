Fans vol lof over Kate Moss na haar getuigenis in de rechtbank: “Ze is een koningin”

Op woensdag werd Kate Moss opgeroepen als getuige in het monsterproces tussen Johnny Depp en Amber Heard. Het Britse supermodel kreeg voornamelijk vragen over één specifieke gelegenheid: een vakantie naar Jamaica. Amber Heard maakte tijdens haar getuigenis duidelijk dat Johnny het model van de trap geduwd zou hebben. Deze uitspraak werd op woensdag ontkracht door niemand minder dan Kate Moss zelf.

Vol lof

“We verlieten onze kamer en Johnny ging voor mij naar buiten. Het had net heel hard geregend”, vertelde Kate Moss over haar vakantie met de Amerikaanse acteur. “Wanneer ik de kamer verliet, gleed ik plots langs de trap naar beneden. Ik bezeerde mijn rug en schreeuwde het uit omdat ik niet wist wat er met mijn gebeurd was.” Ze vervolgt: “Johnny liep naar mij toe, droeg mij naar mijn kamer en gaf mij de nodige medische hulp.”

Enkele minuten na haar getuigenis doken er al enkele berichtje op op Twitter. Ook haar collega-model Naomi Campbell had iets te zeggen over de getuigenis van Moss. “Yes, zeg ze maar eens waar het op staat”, klonk het op de sociale media van Campbell. “Ik heb nog nooit een mening gehad over Kate Moss, maar de hoeveelheid respect die ik nu voor haar heb, is ongezien. 25 jaar nu hun breuk heeft ze de elegantie en gratie om naar voren te komen wanneer hij haar nodig had. Ze is een verdomde koningin.”