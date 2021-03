Fans van Taylor Swift halen uit naar John Mayer op TikTok

Taylor Swift en John Mayer vormden in 2009 enkele maanden een koppel, maar de twee gingen al redelijk snel uit elkaar. De zangeres haalde destijds ook inspiratie uit hun breuk, want na hun split bracht ze het nummer ‘Dear John’ uit. Mayer zelf was absoluut niet blij met nummer en dat gaf hij later openlijk toe in een interview met Rolling Stone. “Het was een trieste zet van haar om haar talent te misbruiken”, klonk het toen. En ook in de jaren die volgden, spaarde Mayer zijn ex niet. Zo maakte hij in 2005 nog een grap over Taylor tijdens ‘The Late Late Show’. “Je kan me iets zien doen waar ik heel goed in ben. Genegeerd worden door Taylor Swift.”