Fans van Liam Payne verbaasd over nieuwe look: “Wat is er met zijn gezicht gebeurd?”

CELEBRITIES Neefje van Jeremy Renner schreef emotionele brief aan acteur na accident: “Ik ben heel blij dat mijn oom nog leeft”

Het neefje van Jeremy Renner (52) schreef een hartverwarmende brief na het ernstige accident van zijn oom. De ‘Hawkeye’-acteur belandde in januari dit jaar onder een sneeuwschuiver van 6.500 kilogram, waarbij hij maar liefst dertig botten brak. Inmiddels is hij thuis aan het revalideren. “Ik ben heel blij dat mijn oom nog leeft”, staat te lezen in de brief, die Renner deelt op Instagram.