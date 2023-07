Fans van Lana Del Rey zijn stomverbaasd: werkt de zangeres nu in een wafelhuis?

In een video die viraal ging op sociale media, is Del Rey te zien in het uniform van het restaurant, compleet met naambordje. Fans waren er snel bij om te verklaren dat Del Rey het uniform en naambordje cadeau had gekregen van het personeel van het restaurant. Zichtbaar ontroerd besloot ze om tafels te bedienen en bestellingen op te nemen.

Het was trouwens niet haar eerste ervaring in de horeca. Voordat Del Rey beroemd werd, werkte ze als serveerster in New Jersey en woonde ze in een trailerpark terwijl ze probeerde door te breken in de muziekindustrie. De zangeres heeft in het verleden openlijk gesproken over de moeilijke financiële periode voor haar succes, waarin ze verschillende banen had en een creditcardschuld van ruim 15.000 euro.