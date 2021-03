Fans van Demi Lovato openen jacht op haar verkrachter: “Zou het Joe Jonas kunnen zijn?”

CelebritiesDemi Lovato (28) doet vele monden openvallen met haar documentaire ‘Dancing With The Devil’. Daarin sprak ze onder andere openhartig over haar overdosis, maar vertelde ze ook dat ze verkracht werd toen ze nog maar 15 jaar oud was. Sommige fans trokken maar al te snel hun conclusies en richten nu hun pijlen op Joe Jonas (31).

“Ik was aan het daten met iemand. Ik vertelde hem dat ik nog maagd was en dat ik nog niet klaar was voor seks, maar daar trok hij zich niets van aan”, aldus Demi over het trauma uit haar jeugd. “En mijn Me Too-verhaal gaat als volgt: ik heb volwassenen verteld over wat hij met me gedaan heeft. En hij kwam niet eens in de problemen. Hij werd niet uit de film gehaald waar hij toen in speelde. Er gebeurde niets, en ik moest hem élke dag zien.” De naam van haar verkrachter wil ze niet kwijt.

De jacht op de man in kwestie is echter ingezet. Honderden fans van de zangeres eisen antwoorden en beschuldigen zelfs openlijk Joe Jonas (bekend van The Jonas Brothers) van de wandaad. Joe en Demi hadden een tijdje een relatie toen ze tieners waren. Ze werkten allebei voor The Disney Channel en waren samen te zien in de film ‘Camp Rock’. “Hij past perfect bij de beschrijving van haar verkrachter”, klinkt het op sociale media. “Het zou toch niet waar zijn?”

‘Dancing With The Devil’ wordt uitgezonden in vier verschillende afleveringen, die telkens op dinsdag verschijnen. Tijdens de aflevering van vandaag had Demi het uitgebreid over het incident, en Joe’s Twitter-account werd overspoeld door haatreacties tijdens de uitzending. Ook in de comments op YouTube, waar de docu wordt uitgezonden, wordt hij door de modder gesleurd. “Verkrachter”, schrijven twitteraars. “Je zou vervolgd en opgesloten moeten worden.”

Anderen verdedigen de zanger dan weer, want het is onwaarschijnlijk dat Demi het ook écht over hem heeft. “Het kan helemaal niet om Joe gaan, want Demi heeft in het verleden al eens gezegd dat haar verkrachter vandaag de dag geen carrière in de showbizz meer heeft. De Jonas Brothers doen het niet meer zo goed als tijdens hun Disneyjaren, maar ze zijn nog wél wereldberoemd.” Jonas is op dit moment getrouwd met actrice Sophie Turner, met wie hij ook een kind heeft. Hij heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

