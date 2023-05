Fans van Amber Heard starten online boycotcampagne tegen Johnny Depp met ‘#CannesYouNot’

CelebritiesVandaag is het de grote dag voor Johnny Depp: de acteur maakt straks zijn comeback tijdens het Cannes Film Festival. Daar presenteert hij zijn nieuwe film ‘Jeanne Du Barry’, waarin hij de rol van Lodewijk VX vertolkt. Het is zijn eerste grote rol sinds zijn ophefmakende rechtszaak tegen ex-vrouw Amber Heard. De fans van Heard reageren nu verbolgen dat het filmfestival “mishandelaars” steunt en delen daarom massaal de hashtag #CannesYouNot op sociale media.

Het is een jaar geleden dat het spraakmakende proces tussen Johnny Depp en Amber Heard tot een conclusie kwam. Depp sleepte Heard voor de rechter wegens smaad, nadat zij een opiniestuk schreef in een Amerikaanse krant over het misbruik dat ze moest ondergaan tijdens hun relatie. Sindsdien raakten hun acteercarrières in het slop. Maar die wil Depp op het Cannes Film Festival opnieuw tot leven wekken. Daar gaat zijn nieuwe film ‘Jeanne Du Barry’ in première.

Fans van Amber Heard vinden het niet kunnen dat het filmfestival Depp in de bloemetjes zet, nadat hij Heard fysiek en mentaal heeft mishandeld. Journaliste - en goede vriendin van Heard - Eve Barlow riep daarom de hashtag ‘#CannesYouNot’ in het leven. Naast foto’s van Depp, worden bij de hashtag ook foto’s van andere omstreden celebs, die in het verleden grensoverschrijdend gedrag hebben gesteld, gepost: Roman Polanski, Woody Allen, Harvey Weinstein, ... “Als je Cannes steunt, steun je seksuele roofdieren”, luidt de boodschap op sociale media. “Het filmfestival heeft zogezegd een strikt beleid wat discriminatie en misbruik betreft, dus dat Depp er op de rode loper loopt, is een grap”, aldus Barlow.

Vele vrouwen die de hashtag delen zijn zelf slachtoffer geweest van seksueel misbruik. Zo zegt een getuige die liever anoniem wil blijven: “Het proces van Depp en Heard was hartverscheurend en beangstigend. Dat Cannes nu Depp uitnodigt om het filmfestival te openen, voelt als een slag in het gezicht van alle misbruikslachtoffers.”

Het protest #CannesYouNot woedt hevig online, omdat Cannes protest langs de Croisette heeft verboden. Thierry Fremaux, directeur van het filmfestival, reageerde fel op het protest: “Als dit een festival voor verkrachters zou zijn, zouden jullie hier nu niet naar mij aan het luisteren zijn en zouden jullie niet klagen dat jullie geen tickets voor de screening hebben.” Zelf heeft hij het proces tussen Depp en Heard niet gevolgd, voegde hij nog toe: “Als er één persoon is in de wereld die dit gemediatiseerde proces totaal niet interesseerde, ben ik het wel. Depp interesseert me enkel als acteur.”

KIJK. Dit is de trailer van ‘Jeanne Du Barry’, waarin Johnny Depp zijn grote comeback maakt

