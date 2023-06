Fans speculeren erop los: wordt dit de naam van het kindje van Kourtney Kardashian en Travis Barker?

Fans gissen erop los

Zo zijn ze onder meer van mening dat ‘Kravis’ een grote kanshebber is. Kravis is de bijnaam die het stel van de fanbase kreeg toen ze begonnen te daten. Of wordt hun zoontje vernoemd naar ‘The King of Rock and Roll’, Elvis? Fans menen zich te herinneren dat Travis ooit de naam Elvis liet vallen op een Halloweenfeestje in 2021. “Ze zeiden ooit dat als het een jongen was, ze hem ‘Elvis’ zouden noemen.” Daarbovenop gaven de tortelduiven elkaar in 2022 maar liefst drie keer het jawoord: voor de wet in Santa Barbara in Amerika, in Portofino in Italië én in - jawel - Las Vegas. In Las Vegas werd de ceremonie geleid, door - hoe kan het ook anders - een Elvis-imitator. Toeval of niet?