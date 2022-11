Fans reageren verdeeld op nieuwe look van Robert Downey Jr

Celebrities Mariah Carey mag zichzelf niet ‘Queen of Christmas’ noemen

Geen kerst zonder ‘All I Want For Christmas Is You’ van Mariah Carey (52). Een iconisch nummer, maar het bezorgt de zangeres niet de titel van ‘Queen of Christmas’. Die wilde ze officieel claimen als handelsmerk, maar daar is de US Trademark Trial and Appeal Board niet voor te vinden. Enkel fulltime kerstartiest Elizabeth Chan mag zich zo noemen.

16 november