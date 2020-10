Fans maken zich zorgen om ‘uitgehongerde’ Sinead O’Connor

“Ik leef in het diepste geheim met een fysiek verlammend trauma, als gevolg van een laag zelfbeeld", schreef Sinead O’Connor op Twitter. “De laatste tijd eet ik niet meer, omdat ik zoveel last heb van agorafobie (pleinvrees, red.) dat ik niet naar de winkels kan. En ik ben uitgehongerd.” Ze vervolgde: “Op dit moment woon ik op een erg afgelegen plek, dus afhaalmaaltijden of boodschappen laten bezorgen zijn geen optie. Daarom vraag ik alleen maar of iemand maaltijddiensten kent voor mensen met mentale gezondheidsproblemen, wiens vermogen om voor zichzelf te zorgen, is verminderd."

Verontrustende berichten, zeker omdat Sinead in het verleden al over mentale problemen gesproken heeft, en over zelfmoord. Maar in februari verzekerde de zangeres in een interview dat het opnieuw goed met haar ging. “Ik lijd niet langer. Dat is allemaal verleden tijd, dankzij God. Op dat moment was ik erg eenzaam en wilde ik publiek hulp zoeken. Maar er was ook veel wanhoop: ik was aan het doodgaan, dus ik was op zoek naar eender wat me levend kon houden. Als ik geen contact had gezocht, was ik gestorven. Ik was zo eenzaam, zoals zoveel mensen met een gelijkaardige situatie weten.”