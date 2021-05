Fans maken zich zorgen om Matthew Perry na ‘Friends’-reünie: “Hij is nog slechts een schim van zichzelf”

Celebrities“Wat is er toch met Matthew Perry aan de hand?” Dat vragen heel wat fans zich af na het bekijken van de ‘Friends’-reünie, bij ons op Play4 en Streamz te zien vanaf 1 juni. De 51-jarige acteur zat er lusteloos bij en had moeite met spreken. Op sociale media wordt volop gespeculeerd dat hij weer hervallen is in de zware drank- en drugsverslaving die jarenlang zijn leven beheerste - een liter vodka per avond was geen uitzondering - en uiteindelijk ei zo na verwoestte. De acteur hield er zware gezondheidsproblemen aan over en verkeerde zelfs even in kritieke toestand. Hoe is het toch zo ver kunnen komen? “Ik wilde zo verdomd graag bekend zijn.”