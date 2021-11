Fans maken zich zorgen om ‘bloederige’ foto’s van Britney Spears

Celebrities IN BEELD. Dochter van Angelina Jolie zoekt haar eigen pad: 15-jarige Shiloh draagt na jaren nog eens een jurk

De familie Jolie-Pitt stond vorige week weer volop in de schijnwerpers en dat had voor één keer eens niets te maken met de scheiding van Angelina (46) en Brad (57). Het was namelijk de 15-jarige Shiloh die met alle aandacht ging lopen. De tienerdochter van het voormalige koppel werd vorige week maar liefst twee keer in een jurk gefotografeerd op de rode loper, en dat is best opvallend.

26 oktober