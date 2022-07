Fans maken zich opnieuw zorgen om Britney Spears: zangeres deelt 11 ‘naaktfoto’s’ op een uur tijd

Ricky Martin na rechtszaak met neef: “Nog nooit zoiets ergs meegemaakt”

Ricky Martin heeft in zijn hele carrière nog nooit iets meegemaakt dat "zo kwetsend" was als de situatie van de afgelopen weken. Dat zegt de zanger donderdag na de rechtszaak die zijn neef had aangespannen. "Ik was slachtoffer van een leugen." Martins neef heeft de aanklacht dat hij slachtoffer zou zijn geweest van huiselijk geweld ingetrokken. Het straatverbod dat tegen Martin was uitgevaardigd is dan ook niet verlengd.

22 juli