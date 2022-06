Fans maken een duidelijk statement naar Harry Styles: “Leave America”

CelebritiesNiet ‘As It Was’ maar ‘Leave America’ wordt luidkeels meegezongen op Harry Styles' (28) concerten. Zijn (Europese) fans maken daarmee een duidelijk statement: ze willen dat hij vaker optreedt in zijn thuisland en -continent.

Corona maakte het ook Harry Styles moeilijk. De popster moet zijn wereldtour uitstellen, maar treedt nog heel wat op in Amerika. Nu we corona stilletjes aan in ons collectief geheugen mogen steken, plant Harry nieuwe data in. Maar dat zint de fans niet: hij treedt vaker op in de Verenigde Staten dan in zijn thuisland Groot-Brittannië of Europa. Een ideaal moment om hem dat duidelijk te maken met zijn eigen lyrics.

“Leave America, two kids follow her” verwijst eigenlijk naar Harry’s vriendin Olivia Wilde (38). De Amerikaanse actrice heeft twee kinderen Daisy (5) en Otis (8) uit haar vorige relatie met acteur Jason Sudeikis. Geen wonder dat Harry tegenwoordig veel tijd spendeert in de VS. De twee zijn sinds 2020 een koppel.

Volledig scherm Olivia Wilde en Harry Styles. © GC Images

Als wereldster onderhoudt Styles zijn banden met de Amerikanen al langer. Hoewel hij een rasechte Brit is, kocht hij in 2014 al een huis in Beverly Hills. Tijdens de hoogdagen van One Direction leek dat wel handig. Kort daarna kocht hij er nog één op de Sunset Strip. Tegenwoordig verblijft hij in een ‘bescheiden' huis in Los Angeles, samen met Olivia. Voorlopig hoeven we Harry dus waarschijnlijk niet terug in Europa verwachten.

