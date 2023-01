Fans kunnen nieuw recept van Brooklyn Beckham duidelijk niet smaken: “Dit is gewoon nog rauw!”

Dat Brooklyn Beckham geregeld kookvideo’s op zijn Instagram plaatst is niks nieuws. Maar dat de fans wel heel erg vreemd opkijken van zijn nieuw recept, had hij nog niet meegemaakt. Samen met chefkok Kevin Lee bereidt Beckham in zijn laatste video een ‘zondags gebraad’ voor. Met een enorme hoeveelheid boter besmeert hij het gigantische stuk vlees. En dat is ook zijn volgers niet ontgaan: “Je kunt net zo goed de koe bijten terwijl ze nog graast” en ““Hartaanval op een bord is dit”, klinkt het.