Fans hebben kritiek op wassen beeld Zendaya: “Is dit Kylie Jenner?”

Bob Saget vermoede­lijk na val in hotelkamer overleden

Ruim een maand na het onverwachte overlijden van Bob Saget is duidelijk geworden waaraan de komiek uiteindelijk overleden is. Hoewel in eerste instantie werd gedacht aan een hartaanval of beroerte, blijkt nu dat Saget zeer waarschijnlijk is gevallen in zijn hotelkamer en daarbij zijn hoofd ernstig gestoten heeft. Dit meldt TMZ.

10 februari