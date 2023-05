Fans gruwelen van Johnny Depps ‘rottende tanden’ na verschijning in Cannes: “Echt wansmakelijk”

Songfestival POR­TRET. “Ik woon in een oud huis in de bossen, op een afgelegen plek”: dit is Loreen, de allereer­ste vrouw die twee keer het Songfesti­val won

“Ik wist niet of ik die energie nog een tweede keer in mezelf had zitten.” Elf jaar geleden won Loreen voor het eerst het Songfestival met ‘Euphoria’. Zaterdagavond deed ze hetzelfde nog eens over met haar ‘Tattoo’. Maar de 39-jarige zangeres is zoveel meer dan enkel en alleen een podiumbeest. Van mensenrechtenactiviste over producer van reality-televisie tot een trotse biseksuele dame: dit is Loreen, de enige zangeres die ooit twee keer het liedjesfestijn won. “Liefde is het belangrijkste. En als ik bij een vrouw dat gevoel heb, is dat net zo prima als met een man.”