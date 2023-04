Fan vraagt Lizzo om ontwerp voor nieuwe tattoo... op achterwerk: “Nu kan je tegen iedereen zeggen: ‘Kiss my motherfucking ass, bitch!’”

TV Dit is de reden waarom ‘Dirty Dan­cing’-ster Jennifer Grey werd vervangen in ‘Friends’

Je zou het bijna vergeten, maar ook Jennifer Grey (63) had een gastrol in de populaire sitcom ‘Friends’. In het eerste seizoen speelde ze Rachels beste vriendin Mindy, maar nadien werd ze vervangen. De ‘Dirty Dancing’-actrice onthult (eindelijk) dé reden achter deze beslissing in een gesprek met ‘MediaVillage’. “Ik had angst omdat ze het script maar bleven veranderen.”