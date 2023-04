Familie van overleden cameravrouw Halyna Hutchins nog steeds van plan om Alec Baldwin aan te klagen

CelebritiesHet Openbaar Ministerie in Sante Fe (New Mexico) heeft de rechtszaak tegen Alec Baldwin (65) dan wel formeel ingetrokken, maar dat wil niet zeggen dat de familie van de overleden cameravrouw Halyna Hutchins hetzelfde van plan is. Hutchins’ familie heeft inmiddels laten weten dat ze alsnog van plan zijn om de Amerikaanse acteur aan te klagen in een burgerlijke rechtszaak.

“Hij kan naar Montana rennen en doen alsof hij slechts een acteur is in een film over het wilde westen, maar in het echte leven kan hij niet ontsnappen aan het feit dat hij een grote rol speelde in een tragedie die gevolgen had voor het echte leven”, klinkt het bij de advocaat van de ouders en de zus van de overleden cameravrouw.

KIJK. Wie is Alec Baldwin?

In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte bekend dat de rechtszaak tegen Baldwin formeel is ingetrokken. Dat gebeurde in het kader van “nieuwe feiten” die nader onderzoek rechtvaardigen. Volgens de openbare aanklagers vereisen nieuwe elementen “verder onderzoek en forensische analyse die niet kunnen worden afgerond voor de voorlopige hoorzitting die gepland stond voor 3 mei”. Dat betekent volgens hen niet dat Baldwin niet meer vervolgd kan worden. “Het onderzoek is actief en aan de gang”, benadrukken ze, zich het recht voorbehoudend om indien nodig nieuwe aanklachten in te dienen.

Nieuwe film

Baldwin zelf lijkt dan weer volledig klaar te zijn om het verleden achter zich te laten. Op vrijdag raakte bekend dat de acteur een hoofdrol te pakken heeft in de nieuwe bioscoopfilm ‘Hollywood Heist’. De Amerikaanse acteur krijgt in de prent het gezelschap van Mickey Rourke en Nick Cannon. Daarnaast heeft Baldwin inmiddels ook de opnames van ‘Rust’ hervat. Samen met regisseur Joel Souza, die in 2021 ook gewond raakte bij het incident, was hij donderdag weer op de set aanwezig.

