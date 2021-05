Familie van Josh Duggar reageert op zijn arrestatie: “We kunnen alleen maar hopen dat de waarheid aan het licht komt”

CelebritiesOp donderdag werd Josh Duggar (33), bekend van de TLC-show ‘19 Kids & Counting’ opgepakt door de politie in Arkansas. Hij werd gearresteerd voor het bezit van kinderporno, maar Duggar is zeker geen onbekende bij het gerecht. Als tiener zou hij ook al enkele minderjarige meisjes misbruikt hebben. De familie van Josh reageerde ondertussen op zijn arrestatie.

Jim Bob en Michelle Duggar, de ouders van Josh, hebben gereageerd op de arrestatie van hun oudste zoon. “We appreciëren het dat jullie in deze moeilijke tijden aan ons gezin denken. De beschuldigingen waar Joshua mee te maken krijgt, zijn redelijk zwaar. We kunnen alleen maar hopen dat de waarheid - wat deze ook is - aan het licht komt. We houden van Josh en Anna, en wij blijven bidden voor hun familie”, klinkt het in een gemeenschappelijk statement.

Zoektocht naar gerechtigheid

Naast de ouders van Josh reageerden ook twee van zijn zussen op de feiten. Zijn zus Jill reageerde in het Amerikaanse magazine People. “We hebben het nieuws gisteren pas vernomen. Het is allemaal heel erg.” Zijn zus Jinger deelde dan weer een statement op haar sociale media. “Wij zijn er niet goed van. Deze zaak moet zonder twijfel voor het gerecht verschijnen en wij willen duidelijk maken dat wij elke vorm van kindermisbruik veroordelen. Verder ondersteunen wij de autoriteiten in hun zoektocht naar gerechtigheid.”

Op donderdag bevestigde het gerecht dat Duggar in hechtenis werd genomen en dat hij effectief beschuldigd wordt voor het bezit van kinderporno. Josh zelf beweert dat hij onschuldig is, maar momenteel is de man nog niet op vrije voeten. Als hij op borgtocht vrijkomt, moet hij van de rechter ergens verblijven waar er geen minderjarige in de buurt is.

