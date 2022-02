Familie van doodgeschoten cameravrouw klaagt Alec Baldwin aan

De klacht werd dinsdag ingediend in Santa Fe, in de staat New Mexico. “De familieleden vinden dat het Baldwin en andere producenten kwalijk kan worden genomen dat er is bespaard op veiligheidsvoorzieningen op de set”, vertellen de advocaten van Hutchins' nabestaanden tijdens een persconferentie. Baldwin vuurde op de set van ‘Rust’ een wapen af dat dienst deed als rekwisiet. Het was niet de bedoeling dat het pistool geladen was en de acteur was hiervan ook niet op de hoogte. Het onderzoek naar het incident loopt nog steeds.