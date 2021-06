Familie van Amy Winehouse voelt zich ‘verraden' door nieuwe biografie, geschreven door Amy’s beste vriend

Bijna tien jaar geleden overleed Amy Winehouse, een van de meest getalenteerde zangeressen van haar generatie, maar helaas ook een van de meest getroebleerde. Het nieuwe boek ‘My Amy: The Life We Shared' wil een beeld schetsen van wie Amy was, en wat er met haar gebeurd is. Het werd geschreven door Tyler James, die Amy leerde kennen toen hij twaalf jaar oud was. Jarenlang waren ze beste vrienden en ook haar familie mocht hem. Maar die warme gevoelens zijn behoorlijk bekoeld sinds zijn boek uitkwam, klinkt het in The Sun. “Tyler is al sinds hij een tiener is close met de familie. Ze beschouwen hem als een van hen. Maar er werd hen niets gezegd of gevraagd over dit boek. Ze zijn vooral overstuur dat Tyler beweert dat hij op het einde van Amy’s leven haar enige vriend was die niet betaald werd om bij haar te zijn. Maar heel wat andere vrienden, waaronder haar verloofde Reg Traviss, worden niet genoemd in het verhaal van Tyler."