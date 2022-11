Familie van Aaron Carter is er zeker van dat z’n dood een ongeluk is: “Hij had nog te veel om naar uit te kijken”

Quote uit ‘Monty Python’ opgenomen in Van Dale

De uitdrukking “And now for something completely different” uit de Britse serie ‘Monty Python’ is opgenomen in de Dikke Van Dale. Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon gezegd in het Nederlandse radioprogramma Volgspot. De quote wordt na een halve eeuw nog steeds veelvuldig gebruikt in Nederlandse teksten.

5 november