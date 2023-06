Familie reageert op ziekte Madonna: “We dachten dat we haar gingen verliezen”

CelebritiesPopster Madonna (64) heeft haar tournee uitgesteld wegens ziekte. De Queen of Pop werd zelfs enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis. Haar familie maakt zich nu grote zorgen: “We vrezen allemaal dat ze haar carrière en haar faam voor haar gezondheid zal plaatsen tot ze dood is."

“Op zaterdag 24 juni ontwikkelde Madonna een ernstige bacteriële infectie die leidde tot een verblijf van meerdere dagen op Intensive Care”, dat laat haar manager Guy Oseary weten via Instagram. “Haar gezondheid verbetert, maar ze staat nog steeds onder medische zorg. Er wordt een volledig herstel verwacht. Op dit moment zullen we alle verplichtingen moeten pauzeren, inclusief de tour. We zullen binnenkort meer details met u delen zodra we ze hebben, inclusief een nieuwe startdatum voor de tour en voor opnieuw geplande shows.”

Madonna was volop aan het repeteren voor haar Celebrations Tour. De concertreeks zou op 15 juli beginnen in Vancouver, Canada. Madonna zou met de show ook naar het Sportpaleis in Antwerpen komen, op 21 en 22 oktober 2023. Of die optredens in gevaar zijn, is nog niet bekend.

Grote zorgen

Intussen maakt haar familie zich zorgen. Eén van haar familieleden vertelt de ‘Daily Mail’ over de angstige periode die ze net hebben doorgemaakt. “We waren ons aan het voorbereiden op het ergste”, klinkt het. “We waren er echt allemaal van overtuigd dat we haar zouden verliezen. Dat is waarom we het zo lang geheim hebben gehouden.” Een groot deel van de familie ging zo snel mogelijk naar de afdeling intensieve zorgen, waar Madonna zich bevond. “Het was bang afwachten.”

“Zij denkt dat ze onoverwinnelijk is”, gaat de insider verder. “En ze heeft zich veel te hard gepusht om zich voor te bereiden op haar tour. We vrezen dat ze haar carrière en haar faam voor haar gezondheid zal blijven plaatsen tot ze dood is.”

Madonna heeft zes kinderen: Lourdes (26), Rocco (22), David (17), Mercy (17), en de 10 jaar oude tweeling Stella en Estere. “Lourdes was bij haar moeder tijdens haar ziekenhuisopname”, bevestigt de insider.

“Ik denk dat deze ervaring Madonna eindelijk heeft wakkergeschud. Ze is niet gezond aan het leven, voor haar leeftijd. Ze denkt dat ze nog jong is, maar dat is niet zo.”

