Familie en vrienden maken zich grote zorgen om Britney Spears: “Ze wilden een interventie houden”

De familie en vrienden van Spears zijn zeer bezorgd over haar welzijn vanwege een “medicatiegerelateerd probleem”. Dat vertelt een dichte bron aan ‘Page Six’. Haar man, Sam Asghari, haar manager en een dokter “wilden een interventie houden” voor de Amerikaanse zangeres. Dat waren ze dinsdag van plan, maar de interventie heeft uiteindelijk nooit plaatsgevonden. Volgens ‘TMZ’ stemde Spears al eerder in om hulp te zoeken, al is het niet geweten of het om een therapeut of een dokter gaat. Haar eerste consultatie zou goed verlopen zijn.

Hoewel ze instemde om hulp te zoeken blijft de zangeres volhouden dat er niets aan de hand is. Dat liet ze vrijdag nogmaals weten via een bericht op Instagram. “Het maakt me misselijk dat mensen verhalen verzinnen over dat ik bijna ben gestorven. Genoeg is genoeg”, schrijft ze. Spears vertelt ook dat ze waarschijnlijk zal moeten stoppen met posten op Instagram. “Hoewel ik het leuk vind om te doen, zijn er duidelijk veel mensen die me niets gunnen. Ik ben eerlijk gezegd niet verrast." Ze gaat verder: “Het curatorschap is al een jaar voorbij. Het is geen 2007 meer. Het is 2023 en ik maak voor het eerst zelfgemaakte lasagne in mijn eigen huis. Mijn open haard werkt eindelijk in mijn living. Zoals mijn man zegt: “Geloof niet alles wat je leest.””

Ongeruste fans

Begin dit jaar vonden een reeks incidenten plaats die mentale toestand van Spears in twijfel trokken. In januari ging ze volledig door het lint in een restaurant. Ze werd gefilmd door enkele fans en daar kon de zangeres duidelijk niet mee lachen. Later reageerde ze op Instagram op een zeer speciale manier. Met een kattenfilter en een spaghetti-emoji vertelde ze over het restaurantbezoek dat gefilmd werd. “Wat als ik van de ene tafel op de andere had gesprongen in de video en terwijl de pasta at. Zou dat niet sexy zijn geweest?”, klonk het destijds.

In diezelfde week belden fans de politie om de popster te controleren nadat ze haar Instagram had verwijderd. Iets wat ze in het verleden al vaak heeft gedaan. Volgens velen zou ze dan ook “geen controle hebben over haar sociale media” omdat ze regelmatig naakte en bizarre foto’s deelt. Sommigen gingen zelfs zo ver om te zeggen dat ze misschien dood was. De politie bevestigde destijds dat Spears geen enkel gevaar liep, al “konden ze niet praten over eventuele psychische problemen.” De ‘Overprotected’-zangeres liet zich na verschillende incidenten meermaals horen op sociale media, om te ontkennen dat ze een inzinking had. Zo heractiveerde ze haar Instagram en schreef ze: “Nee, ik heb geen inzinking. Ik ben wie ik ben en ga verder met mijn leven. Ik heb me nog nooit beter gevoeld!”

