Ezra Milller wordt behandeld voor “complexe psychische problemen”

Tommy Lee post video's waarin hij stoned is én heeft creatieve oplossing voor zijn 'dickpic'

Mötley Crüe-oprichter Tommy Lee (59) deelt opnieuw een expliciete ‘dickpic’ op Instagram. Deze keer in de vorm van een schilderij. De zanger postte het kunstwerk een uur nadat hij video’s deelde waarin hij stoned was. Afgelopen donderdag deelde de muzikant al een foto van zijn getatoeëerde lichaam, in volle glorie. Vijf uur later werd het kiekje alweer verwijderd. Naaktfoto’s gaan namelijk tegen de regels van het platform in. Maar daar had Lee een creatieve oplossing voor.

12 augustus