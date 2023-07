Ezra Miller dankbaar na opgeheven contactverbod

CELEBRITIES Monica Bellucci bevestigt eindelijk relatie met Tim Burton: “Ik hou van hem”

In februari werden Monica Bellucci (58) en Tim Burton (64) al kussend gespot in Parijs. Vier maanden later zijn de twee nog steeds verliefd. Dat bevestigt de Italiaanse actrice in een column in ‘Elle’. “Ik hou van hem.”