Extremistische Hillsong Church, waar sterren als Justin Bieber bidden, opnieuw onder vuur: “Het ene seksschandaal na het andere”

Zo moest pastoor Darnell Barrett (32) in april nog zijn ontslag indienen omdat hij ‘sexy selfies’ stuurde naar een getraumatiseerde kerkganger. Darnell Barrett stuurde per abuis een foto waarin hij in een nietsverhullende legging te zien was, naar één van zijn kerkgangers. “Sorry, ik heb je per ongeluk toegevoegd aan mijn ‘beste vrienden lijst' op Instagram,” stuurde hij meteen daarna nog naar de vrouw. “Ik probeer je er onmiddellijk uit te halen.” Zijn spijt kwam echter te laat, want de vrouw in kwestie deelde zijn foto op het internet en beschuldigde hem van ongewenste intimiteiten. Volgens haar ging het helemaal niet om een fout, maar om een poging tot verleiding. “En hij is dan nog wel getrouwd! Hij heeft twee kinderen”, klonk het verontwaardigd. Intussen heeft Hillsong gereageerd op het schandaal: “We hebben zijn ontslag aanvaard en gaan ermee akkoord dat hij niet langer deel kan uitmaken van deze instelling. Onze pastoors hebben een voorbeeldfunctie en we kunnen de keuzes die Darnell gemaakt heeft niet goedkeuren.”