Expo rond ‘Harry Potter’ verwijdert alle verwijzingen naar J.K. Rowling vanwege uitspraken over transgenders

“Het zijn erg hatelijke opvattingen, die verdeeldheid zaaien”, verklaart het ‘Museum of Pop Culture’ over de uitspraken van de Britse auteur. Daarom besloten ze om J.K. Rowling niet meer te vermelden. “Het is geen perfecte oplossing, maar meer konden we op korte termijn niet meer doen. We denken na over wat we hier op lange termijn mee moeten aanvangen”, klinkt het.