Explosieve combo van liefde, seks en verslaving: hoe het eerste huwelijk van Pamela Anderson het begin was van een parcours vol gebroken harten

Bruce Kirby op 95-jarige leeftijd overleden

27 januari De Amerikaanse acteur Bruce Kirby is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon John bevestigd. Kirby was onder meer bekend van zijn rol als Mr. Quidacioluo in de film ‘Stand By Me’ uit 1986. Ook speelde hij in series als ‘The Sopranos’, ‘The West Wing’ en ‘Scrubs’.