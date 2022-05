Experts waarschuwen: “Grapjes van Johnny Depp in rechtszaal zouden hem tegen kunnen werken”

Maar volgende Lee Berik, advocaat in Hollywood en geen vreemde voor zulke rechtszaken, ziet het niet zo positief in. “Depp verschijnt voor een jury. Het is bij zaken zoals deze uitermate belangrijk dat die jury hem aardig en geloofwaardig vindt”, legt hij uit. “Op het internet worden al die grapjes leuk opgeknipt en hebben mensen de kans om er onderling over te praten, waardoor Johnny er op een goede manier uitkomt. Maar dergelijk gedrag kan bij een jury, die enkel een stille, serieuze rechtbank om zich heen heeft, mogelijk overkomen als ongepast. Of nog erger: ze zouden hem daardoor minder aardig kunnen gaan vinden. En ja, dat kan een grote invloed hebben op de uitkomst van zijn proces. Het is immers de jury die beslist of hij de zaak tegen Amber zal winnen of niet.”