Exen Justin Timberlake en Colin Farrell willen weten wat Britney Spears over hen zal onthullen in biografie

Celebrities Fans complimen­te­ren Salma Hayek (56) met haar rondingen: “Nog steeds een van de meest sexy vrouwen in Hollywood”

Actrice Salma Hayek plaatst regelmatig foto’s in bikini op haar sociale media. Om te vieren dat ze 25 miljoen volgers op Instagram heeft, deelt ze een zwoele video van zichzelf in het zwembad. “Aangezien jullie mijn bikinifoto’s het leukste vinden, is hier een video van een work-out in bikini voor jullie allemaal”, schrijft ze erbij. Fans zijn vooral onder de indruk van haar figuur en haar ongelooflijke rondingen. “Ze is net als wijn: ze wordt alleen maar beter met de jaren”, schrijft een van haar volgers.