EXCLUSIEF. Gespot tijdens innige date in Londen: is deze 29-jarige actrice de nieuwe vlam van Harry Styles?

CELEBRITIES Ruslana over de oorlog in haar thuisland Oekraïne: “Ik wil België bedanken voor alle hulp”

In 2004 won ze het Eurovisiesongfestival in Istanboel, maar dinsdag stond Ruslana (50) op het podium van ‘Tien om te zien’ in Westende. Na haar optreden had de Oekraïense zangeres nog een duidelijke boodschap voor ons land. “Ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie doen voor Oekraïne. Dank u om ons te helpen en om ons te begrijpen”, klonk het ontroerd. “Alleen als we samenwerken, kunnen we winnen.”