Ex-werkneemster van Lady Gaga haalt zwaar uit naar de zangeres: “Ze heeft mij ontslagen via e-mail”

CelebritiesLady Gaga (34) krijgt het momenteel hard te verduren. Laurieann Gibson, die in het verleden als creatief directeur voor de zangeres werkte, is niet zo blij met haar ex-baas. In een interview vertelt ze namelijk dat Gaga haar via e-mail ontslagen heeft.

Gibson (51) heeft Lady Gaga geholpen met de opbouw van haar imperium. Zo heeft ze meegewerkt aan ‘The Fame Monster’, het debuutalbum van de zangeres, en was ze ook het creatieve brein achter de ‘Monster Ball’-tournee van de zangeres.

Enkele jaren later ging Laurieann nog een samenwerking aan met Katy Perry en ruilde ze voor Naomi Campbell de muziekwereld heel eventjes in voor die van de mode. Ondertussen heeft Laurieann Gibson ook een eigen boek geschreven met als titel ‘Dance Your Dance: 8 Steps to Unleash Your Passion and Live’. Hier schrijft ze onder meer dat andere werknemers van Lady Gaga het niet leuk vonden dat ze ook voor andere celebs werkte.

Gaga, ooh-la-la

“Mijn creativiteit ging op dat moment veel verder dan muziek. Deze versie van mij was ontzettend gelukkig en ik begon eindelijk te begrijpen wat voor een impact mijn creativiteit kon hebben op de popcultuur”, aldus Gibson in een interview met Page Six. Al dacht niet iedereen hier zo over. In 2011 was haar relatie met Lady Gaga dan ook zo verzuurd dat de twee besloten om elk hun eigen weg te gaan. “Ik ben ervan overtuigd dat de ruzie tussen mij en Lady Gaga niet enkel om ons twee ging”, schrijft ze nog in haar boek.

“Ze vonden dat ik te hard in de schijnwerpers stond. Net toen ik eindelijk begreep wat er aan het gebeuren was, heeft Gaga mij ontslagen. Via een e-mail. Eentje waarvan ik niet zeker weet of ze hem wel zelf geschreven heeft”, klikt het nog. Wel vertelde ze nog aan Page Six dat ze het ontzettend leuk vond om voor de zangeres te werken. “Het waren spannende tijden, want in het verleden heb ik nog meegewerkt aan ‘Making The Band’. Ik had ook al samengewerkt met Missy Elliott en The Dixie Chicks. Eigenlijk gewoon al met alle grote namen.’

