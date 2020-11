Ex-vrouw Phil Collins gaat dan toch verhuizen

CelebritiesOrianne Cevey, de 46-jarige ex van Phil Collins (69), gaat dan toch verhuizen. De vrouw woonde met haar nieuwe echtgenoot Thomas Bates in een huis van de zanger en wou dat niet verlaten . Intussen heeft ze volgens People toch beslist haar boeltje te pakken.

De voorbije weken raakten Collins en z’n ex in een stevige ruzie verwikkeld. De bal ging aan het rollen toen de zanger ontdekte dat Orianne opnieuw in het huwelijksbootje was gestapt en met haar nieuwe man in één van z’n huizen in Miami woonde. Toen Collins meldde dat ze het pand moest verlaten, dreigde de vrouw met een rechtszaak. Daarin eiste ze ook nog eens zo'n 16 miljoen euro, volgens haar de helft van de waarde van het optrekje. De rechter vond echter dat de twee kemphanen hun geschil buiten de rechtbank moesten oplossen. Dat lijkt nu te gebeuren.

Bronnen zeggen tegen het tijdschrift People namelijk dat Orianne begin volgend jaar het huis verlaat. Ook krijgt Collins de kans het optrekje te verkopen. Of de ex van de zanger ook een deel krijgt van de opbrengst, is nog niet duidelijk. Maar de advocaat van Collins denkt dat daar wel een goede oplossing voor wordt gevonden. Het is niet uitgesloten dat de rechter zich daar alsnog over moet buigen.

Collins en Orianne gingen in 2006 uit elkaar, maar kwamen in 2016 toch weer samen. In 2008 betaalde de zanger al een slordige 40 miljoen euro tijdens hun eerste scheiding. Orianne zou dat geld inmiddels bijna volledig kwijtgeraakt zijn.

