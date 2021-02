Ex-vrouw en geliefden getuigen over dubbelleven Armie Hammer: “Het is erger dan iedereen durft vermoeden”

Celebrities 30 jaar na de iconische uitvoering van Whitney Houston: de beste (en slechtste) versies van Amerikaan­se volkslied

29 januari Het Amerikaanse volkslied mogen zingen op een groot evenement is voor een artiest de grootste eer die er bestaat. Whitney Houston, die in februari 2012 overleden is, waagde zich 30 jaar geleden aan ‘The Star-Spangled Banner’ en heeft met haar performance toen meteen de toon gezet. In de jaren die volgden, deden heel wat sterren een poging om haar optreden te evenaren. Al slaagden sommigen daar net iets beter in dan anderen.