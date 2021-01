Ex-vrouw Dr. Dre haalt haar slag thuis: alimentatie van 2 miljoen dollar per maand goedgekeurd

Celebrities The Weeknd bijna onherken­baar in nieuwe videoclip: “Heel griezelig, hij lijkt wel een Kardashian”

6 januari De nieuwe videoclip van The Weeknd (30) bij het nummer ‘Save Your Tears’ heeft voor geschokte reacties van fans gezorgd. In de clip is Abel Makkonen Tesfaye, zoals de zanger in het echt heet, haast onherkenbaar omdat hij flink aan zijn gezicht zou hebben gesleuteld. Maar volgens Entertainment Tonight gaat het hierbij om een nepgezicht, al had niet iedereen dat meteen door.